Liberał może zostać burmistrzem Bukaresztu. Wyprzedza prawicową kandydatkę

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Liberalny kandydat Ciprian Ciucu zdobył ponad 36 proc. głosów w wyborach na burmistrza Bukaresztu - wynika z danych, jakie napływają z rumuńskiej komisji wyborczej. Za nim uplasowała się popierana przez skrajnie prawicowy Sojusz na rzecz Jedności Rumunów (AUR) Anca Alexandrescu.

Komisja wyborcza pracująca w udekorowanej klasie szkolnej, urny wyborcze na pierwszym planie oraz osoby głosujące oddające głosy za zasłoną; członkowie komisji siedzą przy stole obserwując przebieg wyborów.
Wybory na burmistrza Bukaresztu. Liberał Ciprian Ciucu na prowadzeniu, pojawiają się częściowe wynikiMEHMET SERKAN ERUYSAL / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Ciprian Ciucu, kandydat liberałów i sojusznik premiera Ilie Bolojana, prowadzi w wyborach na burmistrza Bukaresztu z ponad 36 proc. głosów.
  • Na drugim miejscu znajduje się Anca Alexandrescu, wspierana przez skrajnie prawicowy AUR, z wynikiem 22 proc.
  • Wygrana Ciucu wzmocniłaby rządzącą proeuropejską koalicję i oznaczałaby porażkę skrajnej prawicy w stolicy Rumunii.
Częściowe wyniki wyborów na burmistrza Bukaresztu, stolicy Rumunii, wskazują na wygraną liberała Cipriana Ciucu - bliskiego sojusznika premiera Ilie Bolojana - który zdobył ponad 36 proc. głosów.

Na drugim miejscu plasuje się popierana przez skrajnie prawicową opozycyjną Sojusz na rzecz Jedności Rumunów (AUR) Anca Alexandrescu, która - zgodnie z danymi publikowanymi przez Komisję Wyborczą - zdobyła 22 proc. głosów.

Wybory samorządowe w Rumunii. Liberalny kandydat z coraz większą szansą na zwycięstwo

Agencja Reutera zaznacza, że wynik Alexandrescu "nadal jest znaczący dla największego miasta kraju, które nie jest bastionem skrajnej prawicy". AUR była partią, która w badaniach opinii publicznej była na prowadzeniu.

Ponadto Sojusz na rzecz Jedności Rumunów sprzeciwia się pomocy wojskowej dla Ukrainy, krytykuje przywództwo w UE oraz popiera politykę, jaką prowadzi prezydent USA Donald Trump.

    Wygrana Ciucu dałaby premierowi Bolojanowi przewagę w niepewnej proeuropejskiej koalicji rządzącej, a także zadała porażkę skrajnie prawicowej kandydatce, którą typowano na zwyciężczynię wyborów na burmistrza.

    Rumunia wybiera burmistrza Bukaresztu. Na prowadzeniu Ciprian Ciucu

    - Poza tym zwycięstwem prawdopodobnie dobrze się stanie, że koalicja ta (rządowa - red.) będzie kontynuowana. Rząd obiecał reformy i nadszedł czas, aby je zrealizować - mówił w niedzielę Ciprian Ciucu.

    Liberalny polityk dodał też, że pomoże w realizacji tych reform, na tyle, ile pozwoli mu jego pozycja na scenie politycznej.

    Reuters przypomina, że niedzielne wybory samorządowe odbyły się rok po tym, jak Rumunia odwołała wybory prezydenckie z powodu podejrzeń o ingerencję Rosji. Wówczas Moskwa faworyzowała skrajnie prawicowego kandydata.

    Źródła: Reuters, Tvrinfo.ro

