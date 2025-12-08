Liberał może zostać burmistrzem Bukaresztu. Wyprzedza prawicową kandydatkę

W skrócie Ciprian Ciucu, kandydat liberałów i sojusznik premiera Ilie Bolojana, prowadzi w wyborach na burmistrza Bukaresztu z ponad 36 proc. głosów.

Na drugim miejscu znajduje się Anca Alexandrescu, wspierana przez skrajnie prawicowy AUR, z wynikiem 22 proc.

Wygrana Ciucu wzmocniłaby rządzącą proeuropejską koalicję i oznaczałaby porażkę skrajnej prawicy w stolicy Rumunii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Częściowe wyniki wyborów na burmistrza Bukaresztu, stolicy Rumunii, wskazują na wygraną liberała Cipriana Ciucu - bliskiego sojusznika premiera Ilie Bolojana - który zdobył ponad 36 proc. głosów.

Na drugim miejscu plasuje się popierana przez skrajnie prawicową opozycyjną Sojusz na rzecz Jedności Rumunów (AUR) Anca Alexandrescu, która - zgodnie z danymi publikowanymi przez Komisję Wyborczą - zdobyła 22 proc. głosów.

Wybory samorządowe w Rumunii. Liberalny kandydat z coraz większą szansą na zwycięstwo

Agencja Reutera zaznacza, że wynik Alexandrescu "nadal jest znaczący dla największego miasta kraju, które nie jest bastionem skrajnej prawicy". AUR była partią, która w badaniach opinii publicznej była na prowadzeniu.

Ponadto Sojusz na rzecz Jedności Rumunów sprzeciwia się pomocy wojskowej dla Ukrainy, krytykuje przywództwo w UE oraz popiera politykę, jaką prowadzi prezydent USA Donald Trump.

Wygrana Ciucu dałaby premierowi Bolojanowi przewagę w niepewnej proeuropejskiej koalicji rządzącej, a także zadała porażkę skrajnie prawicowej kandydatce, którą typowano na zwyciężczynię wyborów na burmistrza.

Rumunia wybiera burmistrza Bukaresztu. Na prowadzeniu Ciprian Ciucu

- Poza tym zwycięstwem prawdopodobnie dobrze się stanie, że koalicja ta (rządowa - red.) będzie kontynuowana. Rząd obiecał reformy i nadszedł czas, aby je zrealizować - mówił w niedzielę Ciprian Ciucu.

Liberalny polityk dodał też, że pomoże w realizacji tych reform, na tyle, ile pozwoli mu jego pozycja na scenie politycznej.

Reuters przypomina, że niedzielne wybory samorządowe odbyły się rok po tym, jak Rumunia odwołała wybory prezydenckie z powodu podejrzeń o ingerencję Rosji. Wówczas Moskwa faworyzowała skrajnie prawicowego kandydata.

Źródła: Reuters, Tvrinfo.ro

USA ogłasza nową strategię bezpieczeństwa. Mucha w ''Śniadaniu Rymanowskiego'': W interesie Rosji jest rozbić sojusz Stanów Zjednoczonych z Europą Polsat News Polsat News