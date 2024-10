Ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Jest ruch prezydenta

Prezydent skierował do TK dwie ustawy. "Niezgodność z Konstytucją"

Według nowej ustawy sędziowie TK mają być wybierani przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Ubiegający się o stanowisko mają mieć od 40 do 70 lat i przez okres czterech lat przed wyborami nie mogą sprawować mandatu posła, senatora, europosła, być członkiem Rady Ministrów ani partii politycznych.

Trybunał Konstytucyjny. Ustawa zawiera regulacje przejściowe

Jeśli zaś chodzi o drugą wymienioną ustawę (ustawa z dnia 13 września 2024 r. o Trybunale Konstytucyjnym), w komunikacie wymieniono zarzuty niezgodności z konstytucją przepisów tej ustawy. Dotyczą one m.in. wyznaczania składów orzekających przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału oraz dokonywania zmian w tych składach, umożliwiania sędziemu Trybunału Konstytucyjnego, po upływie kadencji, pełnienie funkcji do czasu wyboru następcy oraz zasady, że w stosunku do osoby, która sprawowała urząd prezydenta wyłączono możliwość kandydowania na stanowisko sędziego TK przed upływem czterech lat od zakończenia sprawowania tego urzędu.