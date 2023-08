Święto Wojska Polskiego. Andrzej Duda wskazał "kluczowy element" racji stanu

- Nasi drodzy żołnierze, ten dzień jest wyjątkowy. Oddajemy hołd tym, którzy przelewali krew na polach po to, by Polska była bezpieczna, by Polska była niezależna. To dzień, w którym świętujemy wiktorię 1920 roku. Zatrzymanie rewolucji bolszewickiej na Zachód pomogło utrzymać bezpieczeństwo także naszego kraju - mówił prezydent.