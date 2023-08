15 sierpnia - jest to bardzo ważna data dla Polski, ale i Europy. Tego dnia przypada 103. rocznica zwycięskiej bitwy z bolszewikami, która na kartach historii jest określana jako "Cud nad Wisłą ". Bitwa Warszawska z 1920 roku zdecydowała o utrzymaniu niepodległości w Polsce oraz zatrzymała rozprzestrzenianie się bolszewickiego komunizmu na Europę Zachodnią. Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia pojawiło się w kalendarzu trzy lata później i było obchodzone do 1947 roku. Obchody Święta Wojska Polskiego w połowie sierpnia wprowadzono ponownie w 1992 roku.

15 sierpnia: Defilada wojskowa na ulicach Warszawy. Jakie będą utrudnienia?

Parada ma przejść przez warszawską Wisłostradę od godziny 14. Ma w niej wziąć udział ok. 2000 żołnierzy, ok. 200 sztuk sprzętu bojowego oraz niemal setka statków powietrznych.

Inne uroczystości i utrudnienia 15 sierpnia

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Polacy 15 sierpnia świętują również Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość kościelna ta znana jest także pod nazwą Matki Bożej Zielnej. Jest to jedno z najstarszych świąt maryjnych. Wiąże się to z wieloma tradycjami i zwyczajami. Mianowicie w Polsce oraz w innych krajach Europy, Matka Boska Zielna jest patronką bujnej roślinności. Dla rolników jest to okazja do podziękowania Bogu za m.in zboża i ziarno, które zebrali z pól.