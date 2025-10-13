Zgodnie z planem, Donald Trump miał zabrać głos na mównicy w Knesecie, występując przed izraelskimi deputowanymi. Niespodziewanie jednak prezydent USA zdecydował się przemówić wcześniej, już na korytarzu izraelskiego parlamentu, gdzie został poproszony o komentarz przez dziennikarzy.

- To wspaniały dzień. Wojna się zakończyła. To nowy początek - ogłosił Trump.

Amerykański przywódca dodał również, że w ramach pierwszego etapu porozumienia pokojowego, Hamas zgodził się na plan rozbrojenia. Wcześniej palestyńska organizacja uwolniła wszystkich 20 żywych zakładników, których przetrzymywała od ponad dwóch lat.

Donald Trump przemawia w Knesecie. Otrzymał owacje na stojąco

Jeszcze bezpośrednio przed swoim przemówieniem, Donald Trump został gorąco przywitany przez izraelskich parlamentarzystów, otrzymując owacje na stojąco. Aplauz słychać było także podczas przedstawiania pozostałych członków amerykańskiej delegacji, m.in. sekretarza stanu Marco Rubio i jednego z doradców - Jareda Kushnera.

Porozumienie Izraela z Hamasem. Trump z wizytą na Bliskim Wschodzie

Donald Trump przybył do Izraela w poniedziałek, czyli w dniu, w którym rozpoczęła się wymiana izraelskich zakładników Hamasu z palestyńskimi więźniami. Ruch ten możliwy był dzięki wynegocjowanemu przez USA zawieszeniu broni, które zatwierdzono w ubiegłym tygodniu.

Wczesnym rankiem Czerwonemu Krzyżowi przekazanych zostało pierwszych siedmioro zakładników, porwanych 7 października 2023 r. To Ohel Alon, Angrest Matan, Berman Gali, Berman Ziv, Gilboa-Dalal Guy, Mor Eitan i Miran Omri. Kolejni powrócili do domów w następnej turze. Izrael oczekuje również zwrotu ciał osób zmarłych w niewoli.

Wcześniej Trump oświadczył, że wojna w Strefie Gazy "zakończyła się". Powiedział również, że otrzymał "gwarancje" od zwaśnionych stron oraz innych kluczowych graczy w regionie, dotyczące wdrożenia zarówno pierwszej fazy porozumienia, jak i kolejnych etapów.

Izraelski premier Binjamin Netanjahu ogłosił natomiast zwycięstwo nad Hamasem, choć zaznaczył, że kampania wojskowa będzie trwała dalej w związku z "poważnymi wyzwaniami bezpieczeństwa" w przyszłości.

Po Izraelu, Trump uda się do Egiptu, aby wziąć udział w szczycie poświęconym konfliktowi w Strefie Gazy. Jest on czwartym amerykańskim prezydentem, którego zaproszono do wygłoszenia przemówienia w Knessecie.

