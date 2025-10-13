W skrócie Ukraina przeprowadziła nocny atak dronami na cele wojskowe i logistyczne na Krymie, w tym terminal naftowy w Teodozji oraz podstacje energetyczne.

W wyniku ataku doszło do pożaru oraz uszkodzenia infrastruktury energetycznej, zakłócone zostały także dostawy energii.

Rosja odpowiada atakami na krytyczną infrastrukturę Ukrainy, a jednym z głównych motywów działań jest chęć odwetu za niszczenie rafinerii.

W nocy z niedzieli na poniedziałek Ukraina przeprowadziła kolejny atak na cele położone na tymczasowo okupowanym Krymie. Media donoszą, że statki bezzałogowe uderzyły w obiekty, które "pracują na rzecz wspierania pełnoskalowej wojny w Ukrainie".

Wojna w Ukrainie. Drony zaatakowały skład ropy naftowej na Krymie

Źródło w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy przekazało w rozmowie z Ukraińską Prawdą, że drony zaatakowały kilka obiektów. Wśród nich znalazł się terminal naftowy w Teodozji, gdzie uderzono w "co najmniej pięć zbiorników". Na terenie wybuchł rozległy pożar.

Na celowniku ukraińskiej armii znalazła się także podstacja "Kafa", będąca częścią mostu energetycznego łączącego Rosję z Półwyspem Krymskim. W wyniku ataku uszkodzone zostały transformatory mocy, a rozdzielnia i dyspozytornia zostały zamknięte.

Serię eksplozjo odnotowano z kolei w podstacji "Symferopol". Rozmówca z SBU podkreślił, że prace nad atakami wymierzonymi w rosyjski sektor militarny i logistyczny będą kontynuowane.

Ukraina uderza w rafinerie, Rosja odpowiada. "To zemsta"

Nocny atak na Teodozję to kolejne uderzenie sił ukraińskich, które w ostatnim czasie przeprowadzono w regionie. Poprzedni atak Kijowa na skład ropy naftowej miał miejsce 6 października - na dzień przed urodzinami Władimira Putina.

"Ani jeden rosyjski urzędnik na Krymie nie powiedział o tym słowa przez cztery dni" - przekazał kanał w mediach społecznościowych "Krymski Wiatr".

Federacja Rosyjska nie pozostaje jednak dłużna i w odpowiedzi na ukraińskie ataki uderza w ich infrastrukturę krytyczną. Wraz z nadchodzącą zimą stają się one coraz częstsze, przez co już odnotowywane są przerwy w dostawie energii w Ukrainie.

Jednym z celów - oprócz złamania ludności - zdaniem byłego oficera SBU Iwana Stupaka, jest po prostu zemsta.

- Najważniejsze to zemsta za rafinerie (...). To bardzo bolesna sprawa dla budżetu, dla oligarchów. Wszyscy przychodzą, zaczynają narzekać, a myślę, że na Kremlu nikt nie lubi słuchać skarg - mówił kilka dni temu Stupak, dodając, że w ten sposób Rosja próbuje zmusić Ukrainę do zaprzestania ataków.

Źródła: Unian, Ukraińska Prawda, Interia

