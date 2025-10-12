Wielka powódź w Meksyku. Domy pod wodą i ziemią, wiele ofiar śmiertelnych

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Co najmniej 44 osoby zginęły w Meksyku na skutek powodzi wywołanych ulewnymi deszczami. Zniszczeniu uległy tysiące domów. Trwa walka z czasem - kilkadziesiąt osób nadal pozostaje zaginionych. W dotkniętych klęską regionach prowadzone są akcje ratunkowe i poszukiwawcze z udziałem wojska.

Powodzie w Meksyku. Rośnie tragiczny bilans
Powodzie w Meksyku. Rośnie tragiczny bilansAFP

W skrócie

  • Co najmniej 44 osoby zginęły w wyniku powodzi spowodowanych ulewnymi deszczami w Meksyku.
  • Tysiące domów zostało zniszczonych, a ponad 79 osób wciąż uznaje się za zaginione.
  • W pięciu stanach kraju trwa akcja ratunkowa z udziałem wojska. Powołano również sztab kryzysowy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Meksyk w ostatnich dniach zmagał się z dwoma tropikalnymi burzami: Priscillą i Raymondem. W pięciu stanach padały ulewne deszcze, które doprowadziły do powodzi w co najmniej 139 miejscowościach. W wielu rejonach doszło również do osunięć ziemi.

Meksykański rząd poinformował w niedzielę, że w wyniku powodzi zginęły co najmniej 44 osoby: 18 w stanie Veracruz, 16 w stanie Hidalgo, dziewięć w stanie Puebla i jedna w stanie Queretaro. Co najmniej 79 osób pozostaje zaginionych - donosi Reuters.

Ujęcie terenu zalanego wodą, gdzie widoczne są zatopione drzewa, krzewy oraz dach budynku wystający ponad powierzchnię wody
Tragiczne skutki powodzi w MeksykuHECTOR QUINTANARAFP

Zobacz również:

Powodzie w Wietnamie pozbawiły dachu nad głową dziesiątki tysięcy ludzi
Świat

Rekordowe powodzie sparaliżowały kraj. Wojsko prowadzi zrzuty z powietrza

Marta Stępień
Marta Stępień

    "Wyrażamy solidarność i wsparcie dla tych, którzy stracili bliskich" - napisał tamtejszy rząd w komunikacie.

    Powodzie w Meksyku. Zwołano sztab kryzysowy, nowe dane

    Do pomocy w walce ze skutkami powodzi rząd wysłał wojsko, które pomaga w ewakuacji mieszkańców miejscowości dotkniętych żywiołem. W całym kraju ponad 320 tys. ludzi nie ma prądu, a zniszczonych zostało tysiące domów. Rząd poinformował również, że w 108 miejscach zniszczeniu uległy drogi.

    "W dalszym ciągu reagujemy na sytuację kryzysową w Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro i San Luis Potosi we współpracy z gubernatorami oraz różnymi organami federalnymi. Krajowy Komitet Kryzysowy obraduje w trybie ciągłym" - przekazała prezydent Claudia Scheinbaum.

    Rząd poinformował również, że w najbliższym czasie zostanie sporządzona lista strat. "Nikt nie zostanie pozostawiony bez pomocy" - przekazano w komunikacie cytowanym przez agencję Reutera.

    Źródło: Reuters

    Zobacz również:

    "Pływające szkoły" w Bangladeszu
    Świat

    Szkoła na wodzie odporna na powódź. "Nigdy nie jest zamykana"

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    "To jest wielka ściema". Sasin o mechanizmie relokacji migrantówPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze