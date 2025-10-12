W skrócie Co najmniej 44 osoby zginęły w wyniku powodzi spowodowanych ulewnymi deszczami w Meksyku.

Tysiące domów zostało zniszczonych, a ponad 79 osób wciąż uznaje się za zaginione.

W pięciu stanach kraju trwa akcja ratunkowa z udziałem wojska. Powołano również sztab kryzysowy.

Meksyk w ostatnich dniach zmagał się z dwoma tropikalnymi burzami: Priscillą i Raymondem. W pięciu stanach padały ulewne deszcze, które doprowadziły do powodzi w co najmniej 139 miejscowościach. W wielu rejonach doszło również do osunięć ziemi.

Meksykański rząd poinformował w niedzielę, że w wyniku powodzi zginęły co najmniej 44 osoby: 18 w stanie Veracruz, 16 w stanie Hidalgo, dziewięć w stanie Puebla i jedna w stanie Queretaro. Co najmniej 79 osób pozostaje zaginionych - donosi Reuters.

"Wyrażamy solidarność i wsparcie dla tych, którzy stracili bliskich" - napisał tamtejszy rząd w komunikacie.

Powodzie w Meksyku. Zwołano sztab kryzysowy, nowe dane

Do pomocy w walce ze skutkami powodzi rząd wysłał wojsko, które pomaga w ewakuacji mieszkańców miejscowości dotkniętych żywiołem. W całym kraju ponad 320 tys. ludzi nie ma prądu, a zniszczonych zostało tysiące domów. Rząd poinformował również, że w 108 miejscach zniszczeniu uległy drogi.

"W dalszym ciągu reagujemy na sytuację kryzysową w Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro i San Luis Potosi we współpracy z gubernatorami oraz różnymi organami federalnymi. Krajowy Komitet Kryzysowy obraduje w trybie ciągłym" - przekazała prezydent Claudia Scheinbaum.

Rząd poinformował również, że w najbliższym czasie zostanie sporządzona lista strat. "Nikt nie zostanie pozostawiony bez pomocy" - przekazano w komunikacie cytowanym przez agencję Reutera.

