Nowy rząd we Francji. Premier odkrywa karty

W skrócie Sebastien Lecornu po raz drugi w ciągu tygodnia został mianowany premierem Francji, po tym jak jego poprzedni rząd przetrwał zaledwie jeden dzień.

Nowy gabinet utrzymał wielu dotychczasowych ministrów, lecz nastąpiły kluczowe zmiany w resorcie obrony, spraw wewnętrznych oraz gospodarki.

Kryzys polityczny we Francji trwa od czasu upadku rządu Élisabeth Borne, a ponowne mianowanie na premiera Sebastiena Lecornu spotkało się z ostrą krytyką opozycji.

W rządzie Lecornu na stanowisku ministra spraw zagranicznych pozostanie Jean-Noel Barrot. Stanowiska utrzymają również Gerald Darmanin jako minister sprawiedliwości, a także ministra kultury Rachida Dati.

Do zmiany dojdzie natomiast w ministerstwie obrony. Na jego czele stanie bowiem dotychczasowa minister pracy Catherine Vautrin, która zastąpiła Bruno Le Maire'a. Szefem ministerstwa spraw wewnętrznych został z kolei Laurent Nuñez - dotychczasowy prefekt paryskiej policji, który zastąpił lidera partii Republikanów Bruno Retailleau. Z kolei strategiczne stanowisko ministra gospodarki i finansów obejmie deputowany prezydenckiej partii Odrodzenie Roland Lescure.

Premier poinformował, że głównym celem jego rządu będzie przedstawienie do końca roku ustawy budżetowej na przyszły rok. "Dziękuję kobietom i mężczyznom, którzy angażują się w pracę tego rządu, kierując się wyłącznie dobrem kraju, a nie osobistymi lub partykularnymi interesami. Liczy się tylko jedno: dobro kraju" - napisał premier na platformie X.

Pierwsze posiedzenie nowej rady ministrów zaplanowano na wtorek 14 października na godzinę 10 - przekazał Pałac Elizejski w komunikacie.

Kryzys polityczny we Francji. Lecornu ponownie premierem

Sebastien Lecornu przedstawia skład rządu po raz drugi w ciągu tygodnia. Poprzedni rząd premier przedstawił w niedzielę 5 października, jednak już dzień później podał się on do dymisji. Na premiera Lecornu został mianowany po raz pierwszy 9 września. Jego kadencja była najkrótszą w historii V Republiki.

Mimo to w piątek prezydent Emmanuel Macron zdecydował się ponownie powierzyć Lecornu misję stworzenia rządu. Nowy gabinet może jednak nie utrzymać dużo dłużej niż poprzedni. Skrajnie prawicowa partia Zjednoczenie Narodowe określiła bowiem ponowny wybór Lecornu na premiera "kiepski żartem" i zapowiedziała, że "natychmiast" złoży wniosek o wotum nieufności.

Kryzys polityczny we Francji trwa już od stycznia ubiegłego roku, kiedy upadł rząd premier Élisabeth Borne. Od tego czasu kraj miał czterech szefów rządu: Gabriela Attala, Michela Barniera, Françoisa Bayrou i Sebastiena Lecornu, który jest piątym i szóstym premierem w ostatnich dwóch latach.

Kryzys pogłębił się dodatkowo po ubiegłorocznych przedterminowych wyborach parlamentarnych. Najwięcej mandatów zdobył w nich lewicowy Nowy Front Ludowy, który wyprzedził obóz prezydenta Emmanuela Macrona oraz skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen.

