W skrócie Władimir Putin poparł szybkie zakończenie konfliktu w Strefie Gazy i wyraził nadzieję na realizację inicjatywy USA.

Rosja oraz Iran deklarują gotowość wsparcia działań pokojowych i zakończenia przemocy na Bliskim Wschodzie.

Izrael i Hamas zaakceptowali pierwszą fazę planu pokojowego prezentowanego przez Donalda Trumpa, co oznacza wycofanie wojsk Izraela i uwolnienie zakładników.

Donald Trump ogłosił, że Izrael i Hamas zaakceptowali pierwszą fazę jego planu pokojowego dla Strefy Gazy. "Oznacza to, że wszyscy zakładnicy zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska na uzgodnioną pozycję" - napisał prezydent USA na platformie Truth Social.

Izraelskie wojsko poinformowało w czwartek, że przygotowuje się do wycofania oddziałów ze Strefy Gazy. Zapowiedziano także spotkanie rządu Izraela w celu omówienia planu przedstawionego przez Trumpa.

Władimir Putin o Strefie Gazy: Rosja jest gotowa wspierać wysiłki pokojowe

- Mamy nadzieję, że inicjatywa Donalda Trumpa dotycząca Bliskiego Wschodu zostanie wdrożona - powiedział Putin w czasie swojej wizyty w Tadżykistanie.

Jak przekonywał rosyjski przywódca, "Moskwa jest gotowa wspierać wszelkie pokojowe wysiłki zmierzające do powstrzymania rozlewu krwi w Strefie Gazy".

Podobne stanowisko zajął rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. - Z pewnością popieramy te wysiłki. Nie pozostaje nic innego, jak okazać ogólne zadowolenie, że zawieszenie broni w Strefie Gazy zostało już ustanowione. Wszystkie te wysiłki można przyjąć z zadowoleniem - stwierdził, cytowany przez Interfax.

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow powiedział z kolei, że plan Trumpa "jest najlepszym rozwiązaniem, jakie mamy na stole". Oskarżył przy tym Zachód o blokowanie decyzji ONZ w sprawie uznania państwowości Palestyny. Wyraził przekonanie, że kwestia ta zostanie "rozwiązana później".

Wojna na Bliskim Wschodzie. Plan pokojowy Trumpa

Władze Iranu wezwały pozostałe kraje, by zapobiegły naruszeniom przez Izrael jego zobowiązań wobec Strefy Gazy. Wiadomość przekazał irański resort spraw zagranicznych.

Ministerstwo oświadczyło, że Teheran popiera wszelkie wysiłki, "które zakończą ludobójstwo i wojnę w Strefie Gazy". W tym samym czasie Reuters podał, że Stany Zjednoczone - jak wynika z komunikatu Departamentu Skarbu - nałożyły kolejne sankcje na Iran.

Władze USA uważają, że Teheran produkuje drony i rakiety balistyczne, które następnie przekazuje wspieranym przez niego organizacjom zbrojnym na Bliskim Wschodzie - w tym Hamasowi.

Hamas z kolei wezwał wszystkich zaangażowanych w starania na rzecz zakończenia konfliktu w Strefie Gazy, "by zmusiły rząd okupacyjny (Izraela - red.) do pełnego wdrożenia warunków porozumienia i niedopuszczenia do zwłoki lub uchylania się od realizacji tego, co zostało ustalone".

Źródło: Reuters, Interfax

