Bliski Wschód
Bliski Wschód

Porozumienie pokojowe Izrael - Hamas. Sekretarz generalny ONZ zabrał głos

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wyraził zadowolenie z ogłoszonego w nocy ze środy na czwartek porozumienia pokojowego między Izraelem a Hamasem i zakończenia wojny w Strefie Gazy. Wyraził również uznanie dla państw biorących udział w negocjacjach oraz podkreślił, że "walki muszą ustać raz na zawsze".

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres
Sekretarz generalny ONZ Antonio GuterresSpencer PlattGetty Images

W skrócie

  • Sekretarz generalny ONZ z zadowoleniem przyjął porozumienie pokojowe między Izraelem a Hamasem kończące wojnę w Strefie Gazy.
  • Antonio Guterres podkreśla wagę przestrzegania warunków rozejmu, uwolnienia zakładników i zapewnienia pomocy humanitarnej.
  • Prezydent USA Donald Trump poinformował o zawarciu pokoju w nocy ze środy na czwartek.
"Cieszę się z ogłoszenia porozumienia, które ma zapewnić rozejm i uwolnienie zakładników w Strefie Gazy na podstawie propozycji wysuniętej przez prezydenta USA (Donalda Trumpa). Wyrażam uznanie dla dyplomatycznych wysiłków USA, Kataru, Egiptu i Turcji, które pośredniczyły w osiągnięciu tego pilnie potrzebnego przełomu" - napisał Guterres w oświadczeniu.

Wezwał wszystkie strony, których to dotyczy, by w pełni przestrzegały warunków porozumienia. "Wszyscy zakładnicy muszą być uwolnieni w godny sposób. Musi zostać zagwarantowane trwałe zawieszenie broni. Walki muszą ustać raz na zawsze. Należy zapewnić natychmiastowy i niezakłócony dopływ pomocy humanitarnej i niezbędnych towarów do Strefy Gazy. Cierpienie musi się zakończyć" - dodał.

Bliski Wschód. Antonio Guterres komentuje porozumienie Izraela z Hamasem

Guterres zapewnił, że ONZ będzie wspierać pełne wdrożenie porozumienia i zwiększy pomoc humanitarną, a także będzie wspierać działania na rzecz odbudowy Strefy Gazy.

    "Wzywam wszystkie zainteresowane strony do skorzystania z tej epokowej okazji do wytyczenia wiarygodnej, politycznej ścieżki prowadzącej do zakończenia okupacji, uznającej prawo narodu palestyńskiego do samostanowienia, prowadzącej do rozwiązania dwupaństwowego, które umożliwi Izraelczykom i Palestyńczykom życie w pokoju i bezpieczeństwie. Stawki nigdy nie były wyższe" - podsumował Guterres.

    Koniec wojny w Strefie Gazy. Donald Trump ogłasza porozumienie

    Prezydent USA Donald Trump ogłosił w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego zakończenie wojny w Strefie Gazy. "Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego Planu Pokojowego. Oznacza to, że wszyscy zakładnicy zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska do uzgodnionej linii, co będzie pierwszym krokiem w kierunku silnego, trwałego i wiecznego pokoju" - napisał amerykański przywódca.

    Trump poinformował również, że wszyscy zakładnicy przetrzymywani przez Hamas zostaną uwolnieni do poniedziałku, a osiągnięcie porozumienia określił jako "historyczne i bezprecedensowe wydarzenie". Podziękował również mediatorom z Kataru, Egiptu i Turcji, którzy brali udział w toczących się od kilku dni w Egipcie rozmowach pokojowych.

    Zawarcie porozumienia potwierdzili również premier Izraela Binjamin Netanjahu i Hamas.

