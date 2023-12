Jeszcze w poniedziałek zagraniczne media pisały o polskim Sejmie jako o ewenemencie na skalę światową, zwracając uwagę na niespotykaną popularność obrad, które przyciągają setki tysięcy internautów i można je obejrzeć nawet w kinie . We wtorek o polskim parlamencie pisano już z zupełnie innego powodu.

Podczas gdy na sali sejmowej posłowie zadawali pytania do Donalda Tuska po jego expose, polityk Konfederacji Grzegorz Braun zgasił przy pomocy gaśnicy menorę chanukową. Za swoje zachowanie poseł został wykluczony z obrad , prezydium Sejmu zdecydowało także odebrać mu połowę uposażenia na trzy miesiące i całość diety na pół roku . Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował również, że zostanie w tej sprawie złożony wniosek do prokuratury.

Skandal w Sejmie. Zagraniczne media o zachowaniu Grzegorza Brauna

Skandal opisała m.in. agencja Associated Press, nazywając polityka "prorosyjskim członkiem partii Konfederacja, który w przeszłości fałszywie twierdził, że istnieje spisek, mający na celu przekształcenie Polski w 'państwo Żydowskie '".

Zdarzenie odnotowały również brytyjskie "The Guardian" i "Daily Mail, amerykańskie "CBS News", czy izraelski "The Times of Israel". Tytuły piszą o "szokującym" zachowaniu polskiego posła.