Grzegorz Braun wykluczony z obrad. Wcześniej złapał za gaśnicę

We wtorek po południu w Sejmie odbywała się uroczystość poświęcona żydowskiemu świętu Chanuki. Wydarzenie zakłócił poseł Konfederacji Grzegorz Braun, który zgasił gaśnicą menorę chanukową ustawioną w budynku parlamentu. W efekcie sejmowe korytarze wypełniły się proszkiem z gaśnicy.

- Widziałem tylko jak członek polskiego parlamentu wziął gaśnicę i zaczął gasić świece chanukowe. Teraz jest zapach, dym. To okropne gasić świece w nasze święto - powiedział w rozmowie z reporterem Interii.

"Nie ma miejsca na akty antysemickie"

- Przed chwilą doszło do niebywałego zdarzenia. Została przerwana uroczystość o tle religijnym. To jest niedopuszczalne - powiedział.

- Wnoszę o przerwanie obrad. Wezwanie pana posła Brauna do Prezydium Sejmu celem wykluczenia z obrad. (...) Nie ma miejsca na akty antysemickie - powiedział.

- Doszło do ataku polegającego na zgaszeniu świec chanukowych przy użyciu gaśnicy, co jest bezpośrednią napaścią na akt religijny i na takie zachowanie nie ma w tej izbie tolerancji - podsumował.

"Przywracam stan normalności i równowagi"

Poseł Braun wykluczony z obrad Sejmu

- Na podstawie art. 175 ust 5 podejmuje decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń - zwrócił się do Brauna Marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Hołownia poinformował również, że wobec posła Grzegorza Brauna zostanie skierowany wniosek do prokuratury w związku z zakłóceniem przez niego obrzędu religijnego na terenie Kancelarii Sejmu.

"Policzek dla polskiego Sejmu"

- Podjąłem decyzję, że w trybie artykułu 22b Regulaminu Sejmu pan poseł Braun zostaje uznany za osobę, która w rażący sposób naruszyła spokój lub porządek na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu. To oznacza, że pewnie jeszcze dziś zbierze się Prezydium Sejmu, aby zdecydować o karze finansowej dla pana posła Brauna - powiedział Szymon Hołownia.

Wyraził "swoje najgłębsze ubolewanie z powodu tego, co się stało". - To nie powinno mieć miejsca. Chcę też jasno powiedzieć, że na podstawie danych monitoringu, precyzyjnej klasyfikacji czynu pana Brauna, zostanie przeciwko niemu skierowany wniosek do prokuratury, najpewniej z paragrafu mówiącego o zakłóceniu obrządku religijnego - poinformował Hołownia.