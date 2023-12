Szokujące zachowanie posła Konfederacji. Klub zabrał głos

"Klub Poselski Konfederacja potępia zachowanie posła Grzegorza Brauna" - przekazał w krótkim oświadczeniu klub parlamentarny, do którego należy polityk. To echa skandalicznego zachowania posła, który gaśnicą zgasił świece na menorze chanukowej, ustawionej w Sejmie. Do sprawy odniósł się również jeden z liderów ugrupowania Sławomir Mentzen.