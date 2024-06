Szczyt pokojowy w Szwajcarii. Zdecydowany głos światowych przywódców

Spotkanie rozpoczęła prezydentka Szwajcarii Viola Amherd , która podkreśliła, że celem szczytu nie jest ostateczne porozumienie ws. pokoju dla Ukrainy , ale jedynie pierwszy krok na drodze do osiągnięcia konsensusu. Przypomniała, że konferencja poświęcona jest przede wszystkim trzem kwestiom - bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywnościowego oraz przestrzegania podstawowych zasad humanitarnych - które, jak oceniła, nie budzą większych kontrowersji wśród zgromadzonych.

Szczyt pokojowy w Szwajcarii. Wołodymyr Zełenski o pokoju na Ukrainie

Z prezydentką Szwajcarii zgodził się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski , który ocenił, że dopiero przemyślany i przygotowany na forum społeczności międzynarodowej plan pokojowy będzie mógł zostać przedstawiony Rosjanom . Podkreślił, że obecność reprezentantów około 100 państw i organizacji międzynarodowych na szczycie to olbrzymi sukces.

Zełenski dodał, że cele sprawiedliwego pokoju na Ukrainie - w tym przede wszystkim suwerenność i poszanowanie integralności terytorialnej - to wartości ważne w skali globu; jak mówił, chodzi o to, by każdy kraj mógł, tak jak Ukraina, żądać respektowania podstawowych reguł. Dodał, że żadne państwo nie ma prawa np. grozić innym bronią jądrową, używać głodu jako broni, czy próbować bezprawnie zmieniać granice państwowe.