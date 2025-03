Wielka mobilizacja, jeszcze więcej pracy w terenie i apel o wsparcie finansowe - to główne wątki, które pojawiły się na spotkaniu klubu parlamentarnego PiS. Było to o tyle nietypowe spotkanie, że pojawił się na nim kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki.

Wybory prezydenckie 2025. Wielka mobilizacja w PiS

Nawrocki, którego wystąpienie podobało się posłom, głównie dziękował im za dotychczasową pracę i zaangażowanie zwłaszcza w organizację jego spotkań wyborczych. Prosił także o dalszą pomoc w organizacji kolejnych spotkań. Cel na najbliższe tygodnie to spotkania posłów PiS w każdej gminie w Polsce. Reklama

- Tak jak zapowiadaliśmy, nie zmarnujemy żadnego dnia, dotrzemy do każdego powiatu w Polsce. Ale ten klub dzisiaj odbył się w związku z zapowiedzią pana prezesa, że posłowie PiS trafią do każdej gminy z programem kandydata na prezydenta. Weszliśmy w etap programowy kampanii i w najbliższych tygodniach posłowie PiS trafią do każdej gminy, aby przedstawiać ten program - mówił po spotkaniu szef sztabu wyborczego Paweł Szefernaker.

Wybory 2025. Posłowie PiS w każdej gminie

Głos podczas spotkania zabrał prezes Jarosław Kaczyński, który prosił o jeszcze większe zaangażowanie, a także apelował o wsparcie finansowe kampanii. Przypominał, jak ważne są bezpośrednie spotkania z wyborcami i nakazał, by posłowie PiS odwiedzali gminy w swoim okręgu. Mają powstać specjalne listy i posłowie, a także szefowie regionów będą z tego potem rozliczani.

- Prezes sam wspominał swoje spotkanie wyborcze z 1989 roku w Kwidzynie koło Elbląga. Opowiadał, że przyszły dwie osoby, a on do dziś tę rozmowę pamięta, bo całkiem zmieniła jego sposób myślenia i podejście do różnych kwestii - opowiada Interii jeden z uczestników spotkania.

Obecni na posiedzeniu klubu posłowie mówią, że spotkanie było udane i "ewidentnie morale wśród posłów wzrosło dzięki niedawnej konwencji".

- Pojawiła się znów wiara, że idzie to wszystko w dobrym kierunku, a Karol miał dobre wystąpienie. Dziękował posłom i prosił, to ważne i w sumie powinien to zrobić na samym początku. W końcu te spotkania, na które jeździ same się nie organizują - mówi nam jeden z posłów, obecnych na posiedzeniu klubu. - Mówił też, że jest kandydatem obywatelskim, ale jest dumny z tego, że ma poparcie PiS. Imiennie podziękował m.in. prezesowi, Pawłowi Szefernakerowi, Mariuszowi Blaszczakowi, Elżbiecie Witek, sztabowi i wszystkim posłom ogólnie za dotychczasową pomoc - wylicza nasz rozmówca. - Kilkukrotnie jego wystąpienie było przerywane brawami od posłów, także od prezesa, co zostało przez wszystkich odnotowane - dodaje.

Nasz rozmówca przypomina, że jeszcze niedawno mieliśmy do czynienia z narzekaniem wśród posłów, ale i sztabowców, że kandydat nie zawsze słucha rad i wskazówek bardziej doświadczonych polityków i chce robić część rzeczy "po swojemu". Kiedy kampania Nawrockiego utknęła w miejscu, a w sondażach zaczął rosnąć Sławomir Mentzen z Konfederacji niektórzy w PiS zaczęli po cichu zastanawiać się, czy aby na pewno był to właściwy wybór. - Karol na spotkaniu z posłami mówił przekonująco, że będzie gryzł ziemię, że jest zdeterminowany do walki. To się podobało - komentuje inny z posłów. Reklama

Jak dowiedziała się Interia do przyszłego piątku 14 marca ma trwać mobilizacja w zbieraniu podpisów i wtedy do centrali mają spłynąć zebrane w terenie podpisy pod kandydaturą Karola Nawrockiego. Politycy PiS twierdzą, że będzie ich rekordowo dużo, być może więcej niż zebrał Rafał Trzaskowski. - Są okręgi, gdzie zebrano po 70 tysięcy podpisów. A okręgów mamy 41 - mówi nam jeden z posłów.

Termin złożenia podpisów w PKW mija 4 kwietnia. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski złożył podpisy w PKW dzisiaj. Poinformował, że zebrano ich ponad milion, a dokładnie 1 100 043.

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

Kamila Baranowska