- Wszystko wskazuje na to, że frakcja Orbana zostanie objęta "kordonem sanitarnym" - mówi Interii jeden z ważnych polityków Europejskiej Partii Ludowej (EPL) . - Wyliczając to statystycznie, powinny im przypadać dwie komisje, ale w sytuacji, gdy będzie "kordon sanitarny", najpewniej trafią w ręce chadeków i socjalistów (Socjaliści i Demokraci, frakcja w PE - red.) - dodaje nasz rozmówca.

Patrioci dla Europy w "kordonie sanitarnym"

Mówi Elżbieta Łukacijewska, europosłanka Koalicji Obywatelskiej, EPL: - Z tego, co słychać na brukselskich korytarzach, parlamentarna większość prounijna i antyputinowska jest absolutnie przeciwko frakcji Orbana. Spodziewamy się, że będą próbowali blokować wszystko to, co UE szykuje przeciwko Rosji i to, co może pomóc Ukrainie w wygraniu wojny.