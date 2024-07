Wspólne oświadczenie Putina i Orbana. Padły słowa o negocjacjach

Viktor Orban wezwał do zaprzestania ognia w Ukrainie, aby stworzyć warunki do negocjacji w sprawie Ukrainy - stwierdził Władimir Putin po zakończeniu spotkania z Viktorem Orbanem. Węgierski premier przybył do Moskwy w piątkowy poranek. Według oficjalnych komunikatów politycy mieli rozmawiać między innymi na temat planu zakończenia wojny.