Do naszego kraju od zachodu zacznie napływać coraz cieplejsza masa powietrza. Dlatego też pierwszy dzień weekendu najcieplejszy będzie w zachodniej części Polski. Tam w ciągu dnia można się spodziewać do 17 stopni. Na wschodzie wciąż będzie dość chłodno - nie więcej niż 11 st. C. Najzimniej w sobotę będzie jednak nad morzem oraz na terenach podgórskich: do 8-10 stopni Celsjusza.