W poniedziałkowym, rosyjskim ataku na dziecięcy szpital w Kijowie zginęło co najmniej 31 osób, a ponad 100 odniosło obrażenia. Stało się to dwa dni po tym, jak na Kremlu wizytował węgierski premier Viktor Orban . Twierdząc, iż wypełnia "misję pokojową", spotkał się tam z Władimirem Putinem .

Władze w Budapeszcie uważają, że pełniąc półroczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej mają mandat do tego, by "mediować" w sprawie wojny w Ukrainie - stąd wcześniejsza wizyta Orbana u Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie, a także późniejsza jego podróż do Chin na spotkanie z Xi Jinpingiem. Po ostrzale szpitala premier Węgier jednak milczał - aż do wtorku.