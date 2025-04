Papież jakiego nie znamy. "Potrzebuje normalności"

Papież Franciszek do bazyliki Świętego Piotra przybył w zwyczajnym ubraniu: czarnych spodniach, białym swetrze. Był także przykryty pledem i miał kaniulę nosową do wspomagania oddechu.

"Il Messaggero" pisze, że to druga faza pontyfikatu Franciszka , "pod znakiem powolnego powrotu do zdrowia" po pobycie w szpitalu i "charakteryzująca się ciągłym niespodziankami, jedna po drugiej".

Jak stwierdza watykanistka Franca Giansoldati, to "ewidentny przykład tego, że Franciszek potrzebuje normalności " i dlatego "rozbił kolejny symbol - białej sutanny". Nagrane w bazylice wideo przejdzie do historii, podobnie, jak środowe, prywatne spotkanie z królem Wielkiej Brytanii Karolem III i jego małżonką królową Kamillą w watykańskim Domu Świętej Marty - zaznacza "Il Messaggero".

"Corriere della Sera" przypomina, że to już kolejne zaskakujące wyjście papieża z jego apartamentu w Domu Świętej Marty. Jak podkreśla, to także dowód na to, że wraca on do zdrowia. Dlatego można w tej sytuacji założyć, że Franciszek weźmie udział w uroczystościach Wielkiego Tygodnia - stwierdza dziennik.