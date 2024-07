Zdaniem Racza w Moskwie "Putin dał jasno do zrozumienia, że Rosja zakończy wojnę na własnych warunkach , pomimo daremnych prób mediacji ze strony Orbana ". W ocenie specjalisty z think tanku DGAP "misja pokojowa" premiera Węgier została właściwie zakończona , ponieważ "trudno jest mediować, jeśli jedna ze stron nie chce negocjować".

Do ostatniego, przed piątkową wizytą w Moskwie, spotkania dwóch przywódców doszło na początku lutego 2022 roku. Jak przypomniał analityk DGAP, wówczas Orban również nazywał wizytę "misją pokojową" , podczas gdy trzy tygodnie później Rosja rozpoczęła pełnowymiarowy atak na Ukrainę .

Viktor Orban w Kijowie i Moskwie. Skrajne oceny eksperta

Racz uważa, że wcześniejsza wizyta Orbana w Kijowie była udana i może przynieść wymierne rezultaty, chociażby w kwestii około 100-tysięcznej mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu . "To najlepsza rzecz, jaka wydarzyła się w stosunkach węgiersko-ukraińskich na wysokim szczeblu od lat" - dodał.

Jak kontynuował, podróż do Moskwy "była niemal dokładnie odwrotnością" spotkania w Kijowie, "z tym podobieństwem, że zorganizowano ją w pośpiechu w bardzo krótkim czasie" - zauważył Racz. Jak ocenił, Putin "upokorzył Orbana", powtarzając otwarcie swoje żądania, a także celowo nazywając go reprezentantem Unii Europejskiej, co nie było prawdą.