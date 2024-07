Parlament Europejski ocenił wizytę Viktora Orbana w Moskwie. "Naruszenie"

W ocenie PE to "naruszenie" powinno spotkać się z konsekwencjami wobec Węgier. Izba przypomniała, że bezpośrednio po tzw. misji pokojowej Obrana Rosja zaatakowała szpital dziecięcy Ochmatdyt w Kijowie. To pokazało "nieistotność rzekomych wysiłków" premiera Węgier i spotkało się ze sceptycznym podejściem władz Ukrainy.

Parlament Europejski. Viktor Orban z wizytą w Rosji. Nie konsultował tego

Wątek dotyczący potępienia działań Orbana znalazł się w rezolucji po tym, jak wybrał się on z wizytą do Rosji. Nie konsultował się w tej sprawie z szefami unijnych organów. W tamtym czasie odwiedził także Ukrainę, Chiny i Turcję i rozmawiał z Donaldem Trumpem .

Po odbyciu wizyt niemiecki dziennik "Bild" dotarł do listu, jaki Viktor Orban miał wysłać do szefa Rady Europejskiej Charles’a Michela, gdzie zamieścił "kilka sugestii do rozważenia", bo - jak uważa - jeśli nic się nie zmieni, to "intensywność konfliktu zbrojnego radykalnie wzrośnie w najbliższej przyszłości". Wśród pomysłów przywódcy Węgier znalazł się m.in. ten o wznowienia stosunków dyplomatycznych z Rosją.