- Kto ma na to szansę w nadchodzącej kadencji? Tylko prezydent Donald Trump - powiedział węgierski minister spraw zagranicznych. Peter Szijjarto stwierdził, że po wizytach Viktora Orbana w Moskwie i Kijowie jasnym jest, że do uzyskania pokoju w Ukrainie potrzebna jest interwencja z zewnątrz. Według niego jedyną osobą zdolną do takowego działania jest właśnie Trump.