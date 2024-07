Niemiecki dziennik "Bild" dotarł do listu, jaki Viktor Orban miał wysłać do szefa Rady Europejskiej Charles’a Michela.

"Poniżej znajduje się podsumowanie moich ostatnich rozmów z przywódcami Ukrainy , Rosji , Chin , Turcji i z prezydentem Donaldem J. Trumpem, a także kilka sugestii do rozważenia " - miał napisać we wstępie Viktor Orban.

Viktor Orban na samozwańczej "misji pokojowej". Wzywa Radę Europejską do reakcji

W swoim liście Orban miał zawrzeć sugestie dla Charles'a Michela, a wśród nich wezwanie do rozmów z Chinami na temat Ukrainy i wznowienia stosunków dyplomatycznych z Rosją. "Bild" zacytował też fragment o rozpoczęciu "ofensywy politycznej" wobec krajów Globalnego Południa, które zdaniem premiera Węgier straciły uznanie dla Europy w obliczu wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie to temat, do którego Orban nawiązał w liście kilkukrotnie. Skrytykował też Joe Bidena, który w ocenie premiera Węgier ma wykazywać "prowojenną" postawę.

Węgry "nieprzekonane" w kwestii finansowania Ukrainy

Jednocześnie Orban odniósł się do wyborów prezydenckich w USA.

Mimo to premier Węgier wypowiedział się pochlebnie o kandydacie republikanów.

- Mogę (...) powiedzieć na pewno, że natychmiast po zwycięstwie w wyborach nie będzie czekał do inauguracji, ale będzie gotowy do natychmiastowego działania jako mediator pokojowy. Ma na to szczegółowe i uzasadnione plany - zaznaczył.