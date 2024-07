Od klimatu po mieszkania. Nowa KE ma się zmierzyć z wielkimi wyzwaniami

401 głosów za i 286 przeciw - to najważniejsze liczby inauguracyjnej sesji nowej kadencji Parlamentu Europejskiego . Właśnie różnicą 117 głosów Ursula von der Leyen został po raz drugi wybrana na przewodniczącą Komisji Europejskiej . To dużo większa przewaga niż w 2019 roku, kiedy Niemka zdobyła najważniejsze unijne stanowisko różnicą zaledwie dziewięciu głosów.

UE uciekła spod kadrowego topora

Wybór 65-letniej Niemki to ważna wiadomość dla unijnych stolic. Oznacza, że zawarte przez europejskich przywódców w ostatnich tygodniach porozumienie dotyczące obsady najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej, czyli tzw. top jobs, nie pójdzie z dymem. Przy okazji kluczowego dla przyszłości von der Leyen głosowania główną obawą była właśnie ta, że jeśli Niemki nie uda się wybrać, to UE wróci do punktu wyjścia, jeśli chodzi o obsadę "top jobs". Próżno było bowiem szukać w Unii drugiej kandydatury, która miałaby tak duże szanse na poparcie zarówno przywódców państw, jak i europarlamentarnych frakcji.