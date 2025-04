Obama krytykuje Trumpa. "Wyobraźcie sobie, co by było"

Obama ostro skrytykował działania Trumpa zmierzające do przekształcenia rządu federalnego, represji wobec imigrantów oraz zastraszania mediów i środowiska prawnego.

- Wyobraźcie sobie, co by było, gdybym ja zrobił cokolwiek z tego - mówił były prezydent podczas wystąpienia w Hamilton College w Nowym Jorku. - Nie do pomyślenia jest, aby ci sami ludzie, którzy teraz milczą, tolerowali takie zachowanie z mojej strony lub moich poprzedników - dodał.