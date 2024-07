Minister mówił także o tym, że Polska chce, aby jej głos był znaczący i aby argumenty, które zostaną przedstawione miały - jak to określił - "istotną siłę merytoryczną" jeśli chodzi o obecność w UE.

Zielony Ład. Czesław Siekierski odpowiada rolnikom

Wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej Marek Siniło mówił, że generalnie sytuacja w mleczarstwie pogarsza się . - Ceny skupu spadają, a mleczarnie również mają problemy ze sprzedażą swoich produktów po opłacalnych cenach - zwrócił uwagę. Dodał, że rolnicy, obecnie eksportujący na Ukrainę, obawiają się, że w ciągu kilku lat mogą stracić i ten rynek . - To dla naszego mleczarstwa byłby potężny cios - powiedział Siniło.

Do tej kwestii również odniósł się Czesław Siekierski. - Ja rozumiem rolników, ale pamiętajmy, że my z Ukrainą jesteśmy skazani na współpracę, rywalizację i konkurencję - powiedział szef resortu rolnictwa.

Dodał, że byłoby źle, gdyby Polski w tej współpracy nie było. - Stąd uważamy, że należy rozwijać przetwórstwo w oparciu o surowce ukraińskie - powinniśmy to robić wspólnie i takie działania podejmiemy także z rządem ukraińskim, aby dawać pewne bezpieczeństwo dla działań w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego opartego o surowce ukraińskie, polskie i później to eksportować poza UE - powiedział Siekierski.

Zielony Ład. Ursula von der Leyen zwróciła się do rolników

O pomocy dla rolników mówiła także wybrana w czwartek na drugą kadencję szefowa KE Ursula von der Leyen . Zrobiła to przed głosowaniem - w trakcie przemówienia, na którym skupiła się na priorytetowych kwestiach w ciągu najbliższych pięciu lat. Stwierdziła, że zależy jej na znalezieniu dobrych rozwiązań, sugerując, że przegląd Zielonego Ładu - o którym wspomniał Czesław Siekierski - już trwa.

- Rozpoczęłam dialog w sprawie przyszłości rolnictwa w Europie. To jest dialog, który przy jednym stole skupia rolników, grupy pracujące na rzecz środowiska i ekspertów łańcucha dostaw. Obiecałam sobie dużo się nauczyć z tych rozmów, uważnie słuchać i to właśnie robię - powiedziała niemiecka polityk.

Von der Leyen dodała, że wkrótce "przedstawi nową strategię dla rolnictwa i sektora rolno-spożywczego". - Będę się angażować, by rolnicy mieli zagwarantowany uczciwy dochód. Nie powinno być tak, że produkty wysokiej jakości sprzedaje się poniżej kosztów produkcji. Musimy chronić rolników w całym łańcuchu dostaw sektora rolno - spożywczego. Potrzebujemy zachęt, by w mądry sposób obchodzić się z przyrodą. To musi być wynagrodzone - przekazała.