Starająca się o kolejną kadencję w fotelu szefowej KE Ursula von der Leyen (fot. Nikos Oikonomou/Anadolu via Getty Images) nie może liczyć na poparcie PiS. Jarosław Kaczyński (fot. Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)nie wyobraża sobie, by jego partia mogła ją poprzeć /