Kraków , Hala "Sokół" w pobliżu Błoń, godzina 16 - to właśnie wtedy członkowie Prawa i Sprawiedliwości spotykają się, aby zaprezentować kandydata w wyborach prezydenckich . Jak ustalił Polsat News, tym razem ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zamierza wystartować w nowej formule. Pretendent do Pałacu Prezydenckiego - Karol Nawrocki - ma być kandydatem obywatelskim popieranym przez PiS.

Wybory prezydenckie a kandydat PiS. Wymiana "uprzejmości" w sieci

"Partia: 'Tylko piszcie, że to nie impreza partyjna!' PiS w pigułce " - ocenił Brejza, zamieszczając screen wiadomości. Nie było to jednak jego ostatnie słowo.

"Nie ma nic piękniejszego, gdy rządząca koalicja zgadza się z opozycją. W przeciwieństwie do Rafała Trzaskowskiego, który jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej i reprezentuje twardy, partyjny, lewicowy kurs, my jako PiS stawiamy na kandydata społecznego, który nie należy do żadnej formacji politycznej, a reprezentuje szerokie środowiska obywatelskie i co najważniejsze: stoi zawsze za Polską. Tak, potwierdzam: to nie kandydat partyjny" - napisał w serwisie X Rafał Bochenek.