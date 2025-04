Wyrok Trybunału jednak zapadł, a w kolejnym kroku powinien zostać opublikowany w Dzienniku Ustaw. To jednak się nie stało i właśnie tej kwestii dotyczą kolejne apele KEP do premiera Donalda Tuska. Biskupi oburzają się, że szef rządu nie odpowiada na ich pytania.

KEP zwraca też uwagę, na... błędną nazwę adresata odpowiedzi udzielonej przez rząd. "Pismo przesłane przez zastępcę dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu do Prezydium KEP, poza błędną nazwą adresata ("Konfederacja Episkopatu Polski"), która nie pozwala na całkowitą pewność co do tego, do kogo jest ono adresowane, nie zawiera odpowiedzi na żadne z zadanych premierowi Donaldowi Tuskowi pytań" - podano.