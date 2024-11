"Wyrazy szacunku dla Radosława Sikorskiego za determinację i przypomnienie wszystkim, że siła charakteru dalej jest jego znakiem rozpoznawczym . Tak przegrać, to jak wygrać" - napisał w sieci w pierwszym wpisie Szymon Hołownia .

Wybory prezydenckie 2025. Hołownia ze spóźnionymi gratulacjami dla Trzaskowskiego

Podczas piątkowego spotkania z mieszkańcami Rypina Szymon Hołownia przekazał, że 8 stycznia formalnie rozpocznie się kampania prezydencka. Polityk nie podał jednak, kiedy dokładnie odbędą się same wybory. Start w przyszłorocznej elekcji - oprócz marszałka Sejmu - ogłosili do tej pory: Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie. Teraz do tej stawki dołączył kandydat Koalicji Obywatelskiej.