"To już oficjalne! 2 marca (niedziela) odbędzie się obywatelska konferencja programowa kandydata na Prezydenta RP Karola Nawrockiego : Polska sferą normalności. Budujmy wspólnie: bezpieczeństwo, rozwój, dobrobyt!" - zapowiedział w mediach społecznościowych Paweł Szefernaker , szef sztabu wyborczego kandydata wspieranego przez PiS.

Już sama nazwa może budzić zastanowienie, bo zazwyczaj w takich sytuacjach partie organizują wielkie konwencje . PiS przyzwyczaił swoich wyborców do rozmachu przy takich imprezach chociażby w kampaniach wyborczych promujących Andrzeja Dudę . Tym razem "pompy" nie będzie .

Wybory prezydenckie 2025. Kłopoty finansowe PiS

Nasi rozmówcy powtarzają, że kłopoty finansowe PiS to efekt odebrania finansowania partii po odrzuceniu sprawozdania finansowego ugrupowania za rok 2023. Jeszcze w grudniu tę decyzję krytykował Jarosław Kaczyński , zaś Sąd Najwyższy uwzględnił odwołanie PiS w tej sprawie. Tak czy owak, kampania cały czas się toczy.

Dlatego sztabowcy biorą pod uwagę różne warianty dalszego działania . Wszystko będzie uzależnione od zebranych środków. - Kampania w Polsce wymaga pieniędzy: to wydruk banerów, organizacja wydarzeń. Wszystko kosztuje. Dlatego trwa zbiórka , apelujemy o wsparcie - mówi jeden z naszych rozmówców, podkreślając, że PiS cieszy się "z każdej złotówki" .

Jakie są oczekiwania finansowe sztabowców? Ile potrzeba, żeby skutecznie przeprowadzić kampanię wyborczą w Polsce? - Limit kampanijny ustanowiony obecnie przez PKW to niecałe 30 mln zł, a potrzeba przynajmniej kilkunastu milionów złotych . Na pewno potrzebujemy jeszcze wielu środków, żeby realizować swoją strategię - usłyszała Interia .

Obietnica Karola Nawrockiego. Zmieni ceny prądu?

Jak usłyszeliśmy w kuluarach siedziby partii z Nowogrodzkiej, program ma być sformułowany w kilku punktach . Nieoficjalnie mówi się o siedmiu, ale ta liczba może się zmienić. Zgodnie z informacjami jakie nam przekazano, konkretne zagadnienia to efekt powiatowych spotkań Nawrockiego, odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez sympatyków. Zanim usłyszy o nich opinia publiczna, mają być analizowane przez "ekspertów z różnych dziedzin" .

Niezależnie od tego czy faktycznie tak jest, dotychczasowe propozycje, przedstawiane przez obóz Nawrockiego, są torpedowane przez konkurencję. Mowa choćby o głośnej obietnicy obniżenia cen prądu o 33 proc. - W związku z tym, co się działo w ostatnich latach za rządów PiS, to brzmi jak ponury dowcip - ripostował Rafał Trzaskowski, nawiązując do wysokości polskich rachunków sprzed kilku lat.