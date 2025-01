Jak wyjaśniono w raporcie, "hakerzy mają wykorzystywać inżynierię społeczną , phishing i złośliwe oprogramowanie do zbierania danych, by dyskredytować osoby zaufania publicznego".

Wybory prezydenckie w Polsce zagrożone? Analitycy wskazują na Rosję

"Wojciech Głażewski, dyrektor firmy Check Point Software w Polsce , tłumaczy, że dezinformacja ma doprowadzić do spadku wiary w uczciwość wyborów " - napisano. "A to wpływa na negatywne odczucia wobec systemu politycznego, w którym funkcjonuje dana grupa wyborców" - ocenił Głażewski, cytowany w artykule.

Wyjaśniono, że "zanim hakerzy zaatakują Polskę , fachowcy spodziewają się prób manipulacji opinią publiczną w Niemczech podczas kampanii przed lutowymi wyborami do Bundestagu ".

Cyberataki dezinformacyjne. Jesteśmy na fali wznoszącej

"Największym zagrożeniem ma być jednak grupa APT. To ona w czerwcu 2024 roku rozpowszechniała przed wyborami w USA fałszywe wideo z deepfake'ami przedstawiającymi polityków. Wykorzystała na platformie X i Facebooku algorytmy, by dotrzeć do określonych grup wyborców" - czytamy w artykule.