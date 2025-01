Mentzen ogłasza nowy ruch w sprawie wyborów. "Jako pierwsi"

"Jako pierwsi złożyliśmy dziś w PKW zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego !" - napisał w sieci Sławomir Mentzen. Lider Nowej Nadziei do tweeta dodał zdjęcie pełnomocników wyborczych, trzymających oficjalne pismo przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej . W dokumencie - aby uznać go za ważny - musi znaleźć się 1000 podpisów, dopiero wtedy możliwa jest agitacja wyborcza.

Post w mediach społecznościowych pojawił się zaledwie kilka godzin po udzielonym przez Grzegorza Brauna wywiadzie dla katolickiego serwisu Sprawki. Szef ugrupowania Konfederacji Korony Polskiej od kilku tygodni kluczył w sprawie swojego potencjalnego startu do Pałacu Prezydenckiego, teraz jednak swój ruch tłumaczy "zwiększeniem reprezentacji w kolejnych wyborach parlamentarnych".

Wybory prezydenckie. Grzegorz Braun dołącza do stawki

Sprawa wywołała polityczne poruszenie na prawicy. W środę późnym wieczorem do sprawy odniósł się wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak , który - jak zapewnił - z reguły " nie komentuje publicznie wewnętrznych spraw " ugrupowania.

"Nasza decyzja o poparciu Sławomira Mentzena nie miała prawa być zaskoczeniem dla Kolegów z Korony bowiem miesiąc wcześniej, podczas spotkania 9 lipca, przekonywaliśmy ich do poparcia prawyborów oraz ostrzegaliśmy przed unikaniem decyzji do końca sierpnia czy dłużej" - wyjaśniał szef Ruchu Narodowego, odpowiadając na zarzuty Brauna o "blokowaniu" preselekcji kandydatów na prezydenta z ramienia Konfederacji .

Kampania wyborcza ruszyła po ogłoszeniu postanowienia marszałka Sejmu w Dzienniku Ustaw. Jak wynika z załączonego do pisma kalendarza wyborczego, do 24 marca (poniedziałek) jest czas na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Do 31 marca (poniedziałek) powołane mają zostać okręgowe komisje wyborcze.