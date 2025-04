W niedzielne przedpołudnie na prywatnej audiencji u papieża Franciszka gościł jeszcze wiceprezydent USA J.D. Vance , który przebywał z wizytą we Włoszech. W samo południe z kolei Ojciec Święty spotkał się z wiernymi zgromadzonymi na placu św. Piotra.

Mimo iż Biskup Rzymu sprawiał wrażenie słabego , zdecydował się wypowiedzieć publicznie swoje, jak teraz wiadomo, ostatnie słowa do pielgrzymów. Chwilę wcześniej towarzyszący mu kardynał poprosił wiernych o modlitwę "do Boga Wszechmogącego, aby zachował na długie lata papieża w prowadzeniu Kościoła".

To, czy papież weźmie udział w wielkanocnych uroczystościach, do końca nie było wiadome, wszak w Wielki Piątek nie poprowadził tradycyjnej drogi krzyżowej. Gdy pojawił się na balkonie bazyliki św. Piotra, powitały go oklaski rozentuzjazmowanego tłumu.