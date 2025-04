Papież Franciszek zmarł w poniedziałek, w wieku 88 lat, w czasie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc, dzień po tym, gdy przybył na błogosławieństwo Urbi et Orbi, by pozdrowić wiernych.

Podczas poniedziałkowej konferencji wieloletni metropolita poznański, a w latach 2014-2024 przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, zaznaczył, że Franciszek był papieżem, który "starał się prowadzić reformy Kościoła".

- Każdy, kto zdaje sobie sprawę z tego, czym jest urząd piotrowy, to wie, że to jest rzeczywistość, która przerasta każdego człowieka. Nie ma takiego człowieka, który by był zdolny ogarnąć cały świat i nie budzić kontrowersji - przyznał hierarcha.

- Papież Franciszek na pewno wniósł nową rzeczywistość w życie Kościoła, ponieważ wniósł całą Amerykę Południową. Czyli wniósł ten kontynent, który jest bardzo katolicki, ale dla nas zasadniczo odległy. Stąd rozumienie papieża Franciszka bywało trudne dla nas. Podobnie jak pewnie dla innych kontynentów było trudne zrozumienie papieża Jana Pawła II - powiedział.

Nie żyje papież Franciszek. Abp Józef Kupny: Pragnął reformy Kościoła

Również abp Józef Kupny podkreślił, że zmarły papież Franciszek pragnął reformy Kościoła i tej reformy dokonywał.

- W relacjach z nim zapamiętałem go jako człowieka bardzo otwartego. Nie przygotowywał przemówień, nie czytał z kartki. Słuchał nas biskupów, a potem nawiązywał do tego, co mówiliśmy. Dzielił się swoimi przemyśleniami, swoją radą. Ciepły, otwarty na drugiego człowiek - powiedział metropolita wrocławski i wiceprzewodniczący KEP.

- Jego zasługi dla reformy Kościoła w tak trudnych czasach są naprawdę olbrzymie. Chciał kształtować Kościół tak, żeby odpowiadał na wyzwania współczesności. Zdawał sobie sprawę z różnego rodzaju zarzutów, kierowanych pod adresem biskupów i kapłanów, dlatego pragnął całym sercem Kościół oczyścić. Pokazać Jego święte oblicze z Jezusem Chrystusem na czele - dodał abp Kupny.

- Troska o Kościół Franciszka sprawiła, że skierował Kościół na tor poszukiwania aktywnej obecności w zlaicyzowanym i zsekularyzowanym świecie pełnym podziałów. Pochylał się nad ubogim i biednymi. Wprowadził spore zmiany w kierunku działalności charytatywnej Kościoła. To pokazywało jego oblicze - ojca zatroskanego o dzieci - podsumował metropolita wrocławski

Abp Stanisław Gądecki: Papieżowi Franciszkowi zależało na biednych i chorych

Według abp. Gądeckiego papieżowi Franciszkowi zależało na odnowie Kościoła. Dodał, że szczególnie zależało mu na uwypukleniu miłosierdzia. Podobnie jak abp Kupny, abp. Stanisław Gądecki uważa, że papież Franciszek skupiał się na sprawach ludzi chorych i biednych.

- Jego zachowanie w stosunku do bardzo ciężko chorych ludzi budziło nieraz zdziwienie, a dla niego było naturalne - ocenił abp Gądecki.

- W tym wszystkim, co papież mówił, budził pewne trudności, które wynikały właśnie z klimatu Ameryki Południowej. Europejscy misjonarze, którzy pracowali krócej lub dłużej w Ameryce Południowej, zauważyli, że tam kultura jest inna - powiedział metropolita poznański.

Gądecki odniósł się również do synodów, które odbyły się w czasie pontyfikatu Franciszka. - Na pewno, te synody były dla niego trudnym doświadczeniem, w zestawieniu z jego mentalnością, z mentalnością właściwie człowieka wolnego" - powiedział.

Abp Józef Kupny o spotkaniu z papieżem Franciszkiem

Zaznaczył, że w grudniu, kiedy spotkał się z Ojcem Świętym dzień po jego 88. urodzinach, widział u niego zmęczenie, ale jednocześnie otwartość, ciekawość sytuacji w Polsce.

Wówczas abp Kupny poprosił o błogosławieństwo dla archidiecezji wrocławskiej. Opowiadał papieżowi o trwającym Roku Pojednania i 60. rocznicy orędzia biskupów polskich do niemieckich, którą obchodzimy obecnie.

- Mówiłem, o przesłania pojednania, które jest potrzebne w dobie wojen na całym świecie, także na kontynencie europejskim. Ojciec Święty wyraził aprobatę i uznanie dla działań prowadzących do pojednania. Sam je zresztą inicjował - stwierdził wiceprzewodniczący KEP.

Zmarł papież Franciszek. Abp Stanisław Gądecki mówi o następcy

Hierarcha mówiąc o następcy Franciszka, podkreślił, iż nauka Kościoła katolickiego "nie może podlegać zmianie i musi się ciągle rozwijać". - Nie może podlegać zmianie w tym, co jest istotne, w tym, co jest jej korzeniem. Natomiast bez przerwy musi się rozwijać - wskazał.

Mówiąc o ostatnim wystąpieniu papieża, podczas niedzielnego błogosławieństwa Urbi et Orbi, hierarcha zauważył, że "musiało ono być bardzo niebezpieczne dla niego samego i dla jego zdrowia". - Ale to, że dał się przywieźć, to znaczy, że jednak Kościół był dla niego ważniejszy, aniżeli zdrowie - ocenił metropolita poznański.

Abp Gądecki, nie podając żadnych personaliów, ocenił, że wśród potencjalnych kandydatów na nowego papieża "mamy kilku poważnych, którzy zasługują ze wszech miar na to, żeby być wybranymi".

Nie żyje papież Franciszek AFP AFP