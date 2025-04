Prymas Polski wspominał papieża Franciszka. Nagle załamał mu się głos

- Chcemy, by papież Franciszek mógł odczuć naszą wdzięczność za jego posługę, by został otoczony modlitwą Kościoła - mówił.

- Będę pamiętać ten pontyfikat jako pontyfikat nadziei i Kościoła, który ma wyjść do człowieka, tak sobie go zapamiętam i tym będę chciał żyć - tłumaczył prymas.

- Wiem, że to nauczanie (papieża Franciszka - red.) jest nauczaniem prowadzącym do zbawienia i słuchając tego, mając takie narzędzie, byłbym głupi, gdybym z tego nie skorzystał - skwitował.

- Dziś rano po powrocie z kościoła, ze mszy świętej, dowiedziałem się przez media o śmierci papieża Franciszka. Wiedzieliśmy, że papież cierpi, że choruje. Wiedzieliśmy, że walczy także o to, by być pośród nas, ale oto Bóg odwołał go do siebie - powiedział w nagraniu opublikowanym w serwisie X.