"Przywykł Pan do cieplarnianych warunków prowadzenia swojej kampanii, komfortowa dla Pana jest też ta propozycja. Ale jest to dla mnie bez znaczenia - jestem gotów " - dodał prezes IPN.

"Ramowe warunki debaty fair play: Debata otwarta dla wszystkich! Rynek w Końskich! Otwarta dla wszystkich mediów! Ustalamy profesjonalne uczciwe zasady co do tematów, czasów i warunków odpowiedzi . Debata oczywiście na stojąco! Odwagi! Debatujmy! Polska czeka na ustalenie zasad debaty w Końskich! Zapraszam serdecznie" - napisał w sieci Paweł Szefernaker.

- Nie odmówimy. Chcemy tej debaty. Jest potrzebna. To dwóch najważniejszych kandydatów , pomiędzy nimi rozstrzygnie się, w którym kierunku pójdzie Polska - stwierdził, dodając od razu, że sztab musi się przyjrzeć "czy to nie jest jakaś pułapka".

- Jak to jest, że Trzaskowski mówi, że uzgodnił wszystko z telewizjami , a my nic nie wiemy? - zastanawiał się w Radiu ZET Patryk Jaki.

Przypomnijmy, że to właśnie do Końskich w 2020 roku Andrzej Duda zaprosił Rafała Trzaskowskiego na debatę w kampanii prezydenckiej. Trzaskowski nie przyjechał. Część polityków zarówno PiS, jak i PO do dziś uważa, że to była jedna z przyczyn przegranej Trzaskowskiego w tamtych wyborach.