Komisja Europejska reaguje na wielkanocny rozejm. "Najpierw musimy zobaczyć"

W sobotę Władimir Putin ogłosił wielkanocny rozejm , który zakłada wstrzymanie walk do północy z niedzieli na poniedziałek. Chociaż decyzja miała wejść w życie kilka godzin temu, Ukraina informuje, że wciąż odnotowywane są ataki okupantów , a co jakiś czas w niektórych obwodach rozlega się alarm przeciwlotniczy.

- Rosja mogłaby przerwać tę wojnę w każdej chwili, gdyby naprawdę tego chciała . Nadal wspieramy Ukrainę w dążeniu do długotrwałego, sprawiedliwego i wszechstronnego pokoju - podkreśliła rzeczniczka KE.

Rozejm wielkanocny. MSZ Wielkiej Brytanii wzywa Rosję do zawieszenia broni

Na deklarację Władimira Putina zareagowała także Wielka Brytania. Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju wezwało Rosję do "zobowiązania się do pełnego zawieszenia broni w Ukrainie, a nie tylko do jednodniowej pauzy".