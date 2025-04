Wielkanoc coraz bliżej. Prymas Polski wygłosił orędzie

- Wpuśćmy to wielkanocne światło do naszych lęków i rozczarowań, do cierpień i codziennego krzyża. Wpuśćmy to światło do naszych myśli, nierzadko wystawianych na pokusę beznadziei i rezygnacji. Wpuśćmy światło do przeżywanego bólu żałoby, łez śmierci i rozstania. Pozwólmy, by Zmartwychwstały odsunął z naszych grobów ciężkie głazy, które uciskają nasze dusze, głazy grzechu i uzależnień, głazy niewiary i zwątpienia, głazy uprzedzeń i obojętności. Niech życie i nadzieja odrodzą się na gruzach naszych porażek - zaapelował metropolita gnieźnieński.