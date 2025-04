PiS reaguje na propozycje Trzaskowskiego. "Nie odmówimy"

- Jak to jest, że Trzaskowski mówi, że uzgodnił wszystko z telewizjami, a my nic nie wiemy? Żeby to nie wyglądało na jakąś pułapkę - dywagował bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry. Według byłego wiceministra sprawiedliwości to jego obóz jako pierwszy "wzywał do debaty", gdyż "są zwolennikami debaty", jednak teraz "muszą się przyjrzeć szczegółom".