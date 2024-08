Donald Tusk a wybory prezydenckie. Najnowszy sondaż

Premierowi nieznacznie bardziej w kwestii startu w wyborach ufają mężczyźni (36,8 proc.) niż kobiety (34,3 proc.) . Przychylność dla stanowiska Donalda Tuska rośnie także wraz z wiekiem - podczas gdy ankietowani do 24. roku życia wierzą szefowi rządu w 21,7 proc ., tak ci powyżej 50. roku życia ufają słowom lidera KO w 40,9 proc.

Z twierdzeniami Donalda Tuska, co do wyborów prezydenckich, najbardziej nie zgadzają się osoby z wykształceniem średnim (48, 3 proc.) oraz przedstawiciele grupy wiekowej 25-34 lata (47,5 proc.), a także mieszkańcy miast do 20 tys. (44,9 proc.) i mieszkańcy wsi (42,7 proc.).