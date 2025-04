„Według źródeł BBC samolot Iwanowa został strącony rosyjską rakietą ” - przekazał serwis. - Ogółem w stronę samolotu wystrzelono trzy rakiety . Była to albo kierowana rakieta przeciwlotnicza z naziemnego systemu S-400, albo pocisk powietrze-powietrze R-37 - powiedział anonimowy rozmówca.

Siły Powietrzne Ukrainy podały w komunikacie, że kapitan Iwanow "zginął w walce, broniąc ziemi ojczystej przed (rosyjskimi) okupantami". Nie ujawniły, gdzie dokładnie doszło do śmierci pilota .

Wojna w Ukrainie. Ile myśliwców F-16 wysłano do Kijowa?

To już drugi pilot ukraiński i samolot F-16 , który Ukraina utraciła w trakcie wojny z Rosją. Pierwsza taka maszyna rozbiła się w ostatnich dniach sierpnia ubiegłego roku.

Pierwsze F-16 dotarły do Ukrainy 31 lipca 2024 roku. Władze w Kijowie nie ujawniły, ile maszyn wtedy otrzymały. Do przekazania ok. 60 samolotów zobowiązała się koalicja złożona z Danii, Norwegii, Holandii i Belgii.