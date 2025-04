"Kilkadziesiąt osób próbuje pokonać zabezpieczenie usiłując nielegalnie wedrzeć się do Polski. Gdy pojawia się patrol Straży Granicznej napastnicy zaczynają rzucać kamieniami w nadjeżdżające auto" - przekazał Dobrzyński.

"Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji strażników granicznych i żołnierzy nikomu nie udało się wtargnąć do naszego kraju . Polska granica jest szczelna. Przejścia nie ma" - podkreślił Jacek Dobrzyński.

W ostatnich zdaniach rzecznik MSWiA nawiązał do niedawnego wpisu premiera Donalda Tuska, który również podkreślał, że "przejścia nie ma" . Początkiem kwietnia w zamieszczonym w sieci nagraniu szef rządu zwrócił się do cudzoziemców.

- Nie wierzcie przemytnikom, nie wierzcie Łukaszence i Putinowi. Okłamują was, wtedy, kiedy mówią, że tędy wiedzie droga do Europy - zaznaczył Tusk, podkreślając, że to nie jest prawda.