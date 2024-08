Klaudia Jachira , zapytana, czy Zieloni, będący częścią Koalicji Obywatelskiej , rzeczywiście rozważają wystawienie własnego kandydata na prezydenta, odparła: - Tak, toczy się dyskusja w partii czy wystawić własnego kandydata na prezydenta i sądzę, że to normalne w partii z aspiracjami , która chce rosnąć i się rozwijać, ale jednocześnie czujemy jak duże byłoby to wyzwanie.

Wybory prezydenckie. Klaudia Jachira: Jestem do dyspozycji

Klaudia Jachira zapytana, czy jeśli partia wskazałaby na nią, to czy zdecydowałaby się, aby być kandydatką Zielonych na prezydenta, odparła, że "jeśli partia ostatecznie by podjęła taką decyzję, to jestem do dyspozycji członków i członkiń partii".