Niedźwiedzie na zakopiańskim szlaku. Tatrzański Park Narodowy ostrzega

Dwa niedźwiedzie pojawiły się w sobotę wieczorem w zakopiańskich Kuźnicach, w pobliżu popularnego szlaku prowadzącego m.in. do dolnej stacji kolejki na Kasprowy Wierch. To już kolejna aktywność tych zwierząt wiosną w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów o ostrożność.