"Newsweek" w poniedziałek powiadomił, że w najbliższym czasie prokuratura ma otrzymać kompleksową opinię międzynarodowego zespołu biegłych, która odpowie na pytanie, co wydarzyło się w Smoleńsku . Jak czytamy, "opinia biegłych ma moc dowodową w śledztwie".

Antoni Macierewicz może mieć kłopot. Media wskazują na działania prokuratury

Jak podkreślono, opinia międzynarodowego zespołu, która prawdopodobnie wskaże, że doszło do katastrofy, a nie do zamachu, ma mieć większą wagę ze względu na to, że sam polityk PiS domagał się umiędzynarodowienia śledztwa.