Jeśli pobierasz obecnie świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, to w momencie, gdy ZUS przyzna Ci dodatek dopełniający, stracisz prawo do tego świadczenia. Od 1 marca 2025 r. łączna kwota świadczeń nie może przekroczyć 2552,39 zł. Przekroczenie tego limitu automatycznie wyklucza z prawa do świadczenia uzupełniającego.