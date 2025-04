Echa debaty w Końskich. Konfederacja złoży zawiadomienie do prokuratury

Krzysztof Bosak został zapytany w poniedziałek na antenie Radia Zet o to, czy Konfederacja zamierza podjąć kroki prawne w związku z piątkową debatą w Końskich .

- Nasi posłowie przygotowują zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Uważam, że prokuratura powinna się tej sprawie absolutnie przyjrzeć - odpowiedział.

Debata w Końskich. Krzysztof Bosak: Mamy do czynienia z czymś wartym miliony

Polityk wyraził nadzieję, że "zostanie wyjaśnione, kto za to wszystko płacił".

- Czy była to impreza sztabu Platformy, która nie została oznaczona zgodnie z prawem jako materiał Komitetu Wyborczego PO, czy też była to produkcja TVP i mamy do czynienia z nielegalnym finansowaniem kampanii Platformy przez telewizję publiczną - dodał.