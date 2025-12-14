W skrócie Zdecydowana większość Polaków nie wierzy w szybkie zakończenie wojny w Ukrainie.

Według generała Romana Polko perspektywy na pokój są bardzo nikłe ze względu na stanowisko Rosji.

Negocjacje pokojowe trwają, ale postawa Putina i brak kompromisu ze strony Rosji utrudniają znalezienie rozwiązania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wojna na wschodzie Europy trwa blisko cztery lata. Zdaniem zagranicznych mediów administracji Donalda Trumpa bardzo zależy na tym, aby porozumienie pokojowe wypracować jeszcze w tym roku.

Jakie są na to szanse? Instytut Badań Pollster przeprowadził na zlecenie "Super Expressu" sondaż wśród Polaków.

Przytłaczająca większość, czyli 96 proc. ankietowanych, nie wierzy w zakończenie działań zbrojnych w 2025 roku. 4 proc. jest przeciwnego zdania.

Generał Polko roztacza ponurą wizję. "Trudno dostrzec szanse na zakończenie wojny"

- Rosja ugrzęzła w Donbasie, nie jest w stanie zdobyć całego tego obszaru. Niemniej, pomimo negocjacji, jakie próbuje podjąć wysłannik USA Steve Witkoff, Putin nie przerywa agresywnych działań - ocenił w rozmowie z "Super Expressem" gen. Roman Polko.

Zdaniem wojskowego "trudno dostrzec szanse na zakończenie wojny". - Kiedy Trump został zapytany przez dziennikarzy o to, na jakie ustępstwa poszedł Władimir Putin, to nie potrafił wskazać żadnego. Rosja okupuje około 20 proc. terytorium Ukrainy i oczekuje, że dostanie więcej, w tym ukraiński pas umocnień - podkreślił.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

W najbliższych godzinach dojdzie do spotkania europejskich liderów z Wołodymyrem Zełenskim oraz wysłannikiem Donalda Trumpa Steve'em Witkoffem w Berlinie. Wcześniej Witkoff był częścią amerykańskiej delegacji, która rozmawiała na Kremlu z Rosjanami.

Sondaż Instytutu Badań Pollster wykonano w dniach 6-7 grudnia na próbie 1008 dorosłych Polaków.

"Zawsze można coś zrobić lepiej". Europoseł KO o dwóch latach rządu Polsat News Polsat News